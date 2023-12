Dl Anticipi: Marattin, 'auto ostruzionismo maggioranza per non votare Mes'

Dl Anticipi: Marattin, 'auto ostruzionismo maggioranza per non votare Me...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Per la prima volta nella storia, siamo in un caso di reiterato auto ostruzionismo della maggioranza, che ha iscritto a parlare 10 (invece che 1) deputati in dichiarazione di voto per il decreto fiscale". Lo dice Luigi Marattin, deputato di Italia Viva.

"Lo scopo è ovviamente perdere tempo per non arrivare a discutere il Mes. Ma una maggioranza che, in un contesto in cui manderà la legge di bilancio alla Camera 96 ore prima dell’esercizio provvisorio, si permette di fare una sceneggiata del genere è inadatta a guidare il Paese", conclude.