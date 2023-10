Dl asset: Ambrosi (Fdi), 'da governo risposte concrete, ora comuni siano rapidi'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Il decreto Asset, approvato in tempi rapidissimi grazie all’impegno del Parlamento e al lavoro del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fornirà quelle risposte che il settore del trasporto su gomma attendeva da tempo, riuscendo a dar...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Il decreto Asset, approvato in tempi rapidissimi grazie all’impegno del Parlamento e al lavoro del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fornirà quelle risposte che il settore del trasporto su gomma attendeva da tempo, riuscendo a dare soluzione immediata alla carenza di taxi che si è registrata negli ultimi mesi nelle grandi città, nei periodi di maggiore affluenza turistica. Ora la palla passa ai comuni che non hanno più scuse: devono muoversi e indire nuovi concorsi". Così Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia.

"Non solo – prosegue -. Interviene anche sul caro voli a tutela dei consumatori. Le compagnie aeree che hanno incrementando i prezzi dei biglietti aerei in situazioni di criticità a discapito dei cittadini, adesso avranno paletti ben definiti entro i quali muoversi e saranno sottoposte al potete di vigilanza di Antitrust, Enac e dell’Autorità per la regolamentazione dei trasporti a tutela degli italiani. Un’altra vittoria del governo Meloni".