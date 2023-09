Dl asset: Borchia (Lega), '37 mln per autotrasporto, concretezza Salvini'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Concretezza e risorse ancora una volta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: per l’autotrasporto si autorizza la spesa di 37 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi, la rottamazione dei veicoli più inquinanti e per l&...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Concretezza e risorse ancora una volta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: per l’autotrasporto si autorizza la spesa di 37 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi, la rottamazione dei veicoli più inquinanti e per l’utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale”. Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, componente della commissione Trasporti in Pe e segretario provinciale della Lega di Verona.

“È quanto prevede uno degli emendamenti al Dl Asset approvato al Senato, di competenza del Mit, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici per l’Italia. Avanti così. Con la Lega, a Roma e a Bruxelles, si interviene con serietà sul sistema economico e ambientale del Paese. Inutili proclami li lasciamo alle sinistre”.