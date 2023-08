Dl asset: Calandrini (Fdi), 'da governo Meloni risposte puntuali e sguardo rivolto al futuro'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Il governo Meloni risponde puntualmente ai problemi che attanagliano le famiglie e le imprese italiane. Il Cdm di ieri è intervenuto su vere e proprie emergenze, risolvendole, guardando però anche al medio e lungo termine. Ne è un esempio il provvedimento anti-piromani. Sono aumentate le pene per chi provoca incendi ma anche per chi non vigila, e nello stesso tempo sono stati stanziati fondi per gli operatori sardi colpiti dai roghi di questi giorni. Il governo si batterà poi in Europa per far limitare la pratica dell’overbooking nel trasporto aereo mentre, sempre sul lato dei trasporti, l’esecutivo è intervenuto puntualmente per risolvere il problema della mancanza dei taxi nelle grandi città: da oggi ci saranno più licenze, anche temporanee, e più incentivi per rendere la flotta delle auto sempre più rispettosa dell’ambiente. A chi criticava il governo per troppe settimane di riposo, questa è la miglior risposta che la maggioranza potesse dare". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.