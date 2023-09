Dl asset: De Carlo (Fdi), 'aiuto alle imprese e rilancio della filiera del legno italiano'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Con questo provvedimento, andiamo a superare un vecchio scoglio della normativa che, imponendo il vincolo paesaggistico ai boschi e superfici forestali che rientrano tra le bellezze naturali, comportano la necessità di un'autorizzazione paesaggistica che spesso richiede diversi mesi per essere rilasciata". Così Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare.

"Ora – prosegue -, grazie a questa estensione della deroga già esistente, si potrà operare senza autorizzazione paesaggistica in tutti i boschi per tutti gli interventi di ordinaria amministrazione, pur sempre nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dei piani paesaggistici". "Nessuno scempio ambientale, quindi, ma un grande aiuto alle imprese boschive che si vedono alleggerire di un importante carico burocratico e ai boschi stessi, che sono ecosistemi viventi e come tali devono essere costantemente curati e mantenuti. Con questa norma poi arricchiamo e potenziamo la filiera del legno Made in Italy, puntando in maniera decisa sulle produzioni nazionali senza dover più dipendere dalle importazioni da Europa e Cina", conclude De Carlo.