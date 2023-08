Dl asset: Della Vedova, 'su banche e aerei Meloni populista anti mercato'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Su banche e compagnie aeree Meloni si muove da perfetta populista anti mercato. Non dubito della popolarità immediata di questi annunci da castigamatti statalista, ma come sempre i presunti benefici saranno minori di quelli promessi e, a lungo andare (nemm...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Su banche e compagnie aeree Meloni si muove da perfetta populista anti mercato. Non dubito della popolarità immediata di questi annunci da castigamatti statalista, ma come sempre i presunti benefici saranno minori di quelli promessi e, a lungo andare (nemmeno troppo lungo), gli effetti negativi in termini di inaffidabilità dell’Italia si faranno sentire colpendo l’economia e le fasce più deboli". Lo scrive su Twitter il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Sul traffico aereo forse Meloni rimpiange il monopolio Alitalia con tariffe inarrivabili e buchi di bilancio coperti dal contribuente? Come se raggiungere Sardegna e Sicilia fosse più semplice, sussidi pubblici a parte, con la fallita compagnia di bandiera. La verità, all’opposto – aggiunge Della Vedova – è che la liberalizzazione regolata europea del traffico aereo e la crescita delle compagnie low cost ha reso accessibili i voli, prima riservati, se non in caso di assoluta necessità, solo ai pochi che potevano permetterseli". Anche sulle banche, Meloni sceglie la scorciatoia demagogica per fare cassa nell’immediato e provare a tenere fede a qualche promessa elettorale, disinteressandosi degli effetti immediati e non dei suoi annunci. Meloni si merita, ex post, una carica di ministro del governo giallo verde", conclude il deputato di +Europa.