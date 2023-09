Dl asset: Fregolent (Iv), 'drammatica marcia indietro su semplificazioni'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Il governo continua a procedere a passo di gambero e fa marcia indietro anche sulle semplificazioni". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, capogruppo di Italia viva in commissione Ambiente, che in merito al dl Asset spiega: "Invece di semplificare ul...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Il governo continua a procedere a passo di gambero e fa marcia indietro anche sulle semplificazioni". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, capogruppo di Italia viva in commissione Ambiente, che in merito al dl Asset spiega: "Invece di semplificare ulteriormente, come richiesto da tempo dalle società che si occupano di energie rinnovabili, inventano una procedura arzigogolata, con una valutazione di impatto ambientale regionale su autorizzazione dei presidenti di regione, che rischia di travolgere anche il Pnrr. Con l’emendamento della Lega, approvato nelle commissioni Ambiente e Industria, si torna drammaticamente indietro rendendo impossibile fare impresa nel nostro Paese".

"Il governo Draghi aveva proceduto a semplificare i provvedimenti autorizzativi per portare a casa gli investimenti europei sulla transizione energetica. Il governo Meloni, invece, a parole si dice dalla parte degli imprenditori mandando nei convegni il ministro Pichetto Fratin ad annunciare autorizzazioni più facili e semplici, nella realtà crea solo tanta confusione e introduce regole assurde che danneggiano imprese e cittadini", conclude Fregolent.