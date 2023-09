Dl asset: Magni (Avs), 'al fianco dei lavoratori ex Alitalia'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi e Sinistra è al fianco della giusta protesta dei lavoratori ex Alitalia licenziati ingiustamente e rimasti senza lavoro dopo la trasformazione in Ita. Ora, oltre al danno la beffa: prima licenziati e poi obbligati alla restituzione degli ammort...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Alleanza Verdi e Sinistra è al fianco della giusta protesta dei lavoratori ex Alitalia licenziati ingiustamente e rimasti senza lavoro dopo la trasformazione in Ita. Ora, oltre al danno la beffa: prima licenziati e poi obbligati alla restituzione degli ammortizzatori. L’Inps, infatti, sta richiedendo ai lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo anni dal licenziamento, la restituzione degli importi ricevuti per gli ammortizzatori usufruiti". Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni, che questa mattina ha partecipato al presidio degli ex lavoratori Alitalia sotto al Senato.

"Questa situazione assurda – prosegue – sta mettendo in difficoltà i lavoratori, da una parte contenti per il reintegro al lavoro, ma in difficoltà per la richiesta di restituzione da parte dell’Inps, anche perché in base alla legge vigente il datore di lavoro, oltre ai contributi previdenziali, può provvedere a un indennizzo pari a un massimo di sole 12 mensilità di retribuzione. E la colpa è del mix tra la legge Fornero e il Jobs Act". "Una maggioranza e un governo sordi alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici ha dichiarato inammissibili i miei emendamenti che sanavano tale situazione. E ora con la possibile fiducia al decreto chiamato ‘Asset’, ma a tutti gli effetti l’ennesimo decreto omnibus, questi lavoratori saranno ulteriormente lasciati soli", conclude Magni.