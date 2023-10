Dl asset: Raimondo (Fdi), 'in settore taxi obiettivo trasparenza e contrasto abusivismo'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Per Fratelli d’Italia è necessario accelerare l’iter normativo finalizzato all’emanazione dei decreti attuativi della legge 12 del 2019 che contengono indispensabili misure quali il foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Per Fratelli d’Italia è necessario accelerare l’iter normativo finalizzato all’emanazione dei decreti attuativi della legge 12 del 2019 che contengono indispensabili misure quali il foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa, l’istituzione del registro elettronico nazionale dei taxi e delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente nonché la regolamentazione delle piattaforme di intermediazione tecnologica". Lo dichiara Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Trasporti in merito all’accoglimento di un Odg a sua firma, collegato al Dl Asset in discussione alla Camera.

"Si tratta di interventi – chiarisce – che potranno garantire le auspicate certezze nei confronti degli operatori del settore, contrastare il fenomeno dell’abusivismo e realizzare condizioni di mercato equilibrate e corrette". "Accolgo con soddisfazione l’orientamento favorevole del governo al mio ordine del giorno al dl Asset per prevedere in tempi rapidi l’emanazione dei decreti attuativi, così da concludere il processo di riordino del trasporto pubblico non di linea, in maniera disciplinata e moderna", conclude Raimondo.