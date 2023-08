Dl asset: Russo (Fdi), 'ottima decisione governo, telescopio Flyeye resta in Sicilia'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Ottima la decisione del governo che nel Cdm di ieri ha deciso di dichiarare il telescopio ‘Flyeye’ come asset di rilevanza strategica. Questo strumento indispensabile per l’osservazione dello spazio non può essere sottoposto a vincoli di ness...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Ottima la decisione del governo che nel Cdm di ieri ha deciso di dichiarare il telescopio ‘Flyeye’ come asset di rilevanza strategica. Questo strumento indispensabile per l’osservazione dello spazio non può essere sottoposto a vincoli di nessuna natura. In Sicilia sorgerà, quindi, uno dei più importanti osservatori astronomici del mondo ed è un vanto per l’Italia intera. L’esecutivo è intervenuto tempestivamente per evitare che le Madonie perdessero un’attrattiva simile, raccogliendo la sollecitazione delle realtà locali di cui si sono resi interpreti i parlamentari di Fdi, in primis l'onorevole Carolina Varchi, e l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana. L’opera quindi è salva e, grazie al governo Meloni, sarà portata a termine". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.