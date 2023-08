Dl asset: Scalfarotto (Iv), 'bloccare progresso su 5G non è strategia intelligente'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Bloccare il progresso scientifico e tecnologico non è una strategia intelligente". Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia viva, a proposito della scelta del governo di rimandare l'innalzamento dei limiti ettromagnetici delle telecomunicazioni. "Il mondo va avanti comunque, anche senza di noi, e se non si è seduti al tavolo non si ha nemmeno la possibilità di interloquire, di influenzare il percorso, di garantire che l’innovazione sia sempre sinonimo di sicurezza per le persone e per l’ambiente", conclude.