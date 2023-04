DL Bollette, Bonetti (IV): superare il payback

Roma, 5 apr. (askanews) – “Il meccanismo del payback va superato attraverso una riforma organica della spesa sanitaria e noi su questo abbiamo fatto

proposte concrete, tra cui quella per la gestione delle emergenze. Dobbiamo avere il coraggio di dire che il governo da una parte mette in campo misure per aiutare le regioni, ma dall’altra sta portando avanti una dannosa proposta di autonomia differenziata che andrà non solo ad amplificare le divergenze tra

territori ma anche a creare problemi a quelle regioni che oggi sono più virtuose. Commercio estero e gestione dell’energia, per esempio, sono temi che porteranno all’autogestione in campo nazionale ma soprattutto internazionale. Su questo la maggioranza si fermi”, lo ha detto l’On. Elena Bonetti, capogruppo del Terzo Polo in Commissione Affari Sociali della Camera, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Sul PNRR il governo si metta al lavoro e ci dica su cosa si vogliono concentrare. Noi abbiamo consegnato una macchina che funzionava e una governance ben delineata, si trattava solo di guidarla fino a destinazione. Il Governo invece ha iniziato con lo smontare la parte amministrativa che gestiva le attività perdendo mesi di lavoro. Di questo non si può dare la colpa ad

altri”, ha concluso Bonetti.