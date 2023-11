Dl Caivano: domani fiducia Camera alle 16.45, voto finale mercoledì alle 17.45**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - È previsto per domani alle 16.45, come deciso dalla Conferenza dei capigruppo, l'inizio della chiama per il voto di fiducia alla Camera sul cosiddetto decreto legge Caivano, con dichiarazioni di voto a partire dalle 15.15. Seguirà l'esame degli ordi...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – È previsto per domani alle 16.45, come deciso dalla Conferenza dei capigruppo, l'inizio della chiama per il voto di fiducia alla Camera sul cosiddetto decreto legge Caivano, con dichiarazioni di voto a partire dalle 15.15. Seguirà l'esame degli ordini del giorno, che, ove non concluso, proseguirà mercoledì a partire dalle 12. Alle 16.15, sempre di mercoledì, le dichiarazioni di voto sul provvedimento, con voto finale alle 17.45.