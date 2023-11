Dl Caivano: Foti (Fdi), 'rivincita Stato su illegalità'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "L'approvazione del dl Caivano rappresenta la rivincita dello Stato sull'illegalità che da troppi anni regna nelle tante zone franche delle periferie italiane. Un decreto, quello approvato dal Parlamento e fortemente voluto dal governo Meloni, che punta a contrastare la criminalità, le devianze e l'abbandono scolastico giovanile, garantendo finalmente la sicurezza ai tanti cittadini per bene e puntando sulla riqualificazione del tessuto sociale e culturale". Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Questa legge prevede l'inasprimento delle pene per alcune misure di prevenzione, la tipizzazione del reato di stesa, e dà una stretta sul porto d'armi e sugli stupefacenti. Al centro del decreto vi è il pugno duro contro il fenomeno delle baby gang che verranno contrastate con progetti educativi e formativi mirati e pene più severe – fino a un anno di reclusione – per chi non manda i figli a scuola. Finiti gli anni di lassismo e promesse non mantenute, prosegue incessante l'impegno del governo Meloni per affermare la presenza dello Stato e ripristinare la legalità e le condizioni di convivenza civile in tutte le realtà più difficili del territorio".