Dl Caivano: Gasparri, 'necessari segnali precisi per contrastare violenza'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Questo è un governo di centrodestra. Questo è un governo che deve garantire maggiore sicurezza a tutela dei cittadini. Se lo mettano bene in testa i vari predicatori che contestano le norme che il Consiglio dei ministri si accinge a varare. Ci sono aspetti sociali fondamentali in questo decreto. Anche per intensificare l'attività scolastica e il recupero delle aree di periferia più degradate delle nostre città. Ma bisogna anche dare dei segnali precisi per contrastare la violenza. Oppure voi predicatori del nulla vorrebbero che si distribuissero più pistole ai minorenni?". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.

"Si passa dall’indignazione di fronte a delitti gravissimi alla critica a provvedimenti che devono sanzionare in maniera più incisiva condotte irresponsabili, anche con un’attenzione agli aspetti sociali sanzionando i genitori che sottraggono i figli agli obblighi scolastici o indirizzando i ragazzi che compiono dei reati verso lavori di utilità sociale, intesi come sanzione alternativa alla detenzione in carcere – prosegue -. Il governo di centrodestra intende imprimere una svolta al Paese. E Forza Italia condivide, in coerenza con i suoi programmi, l'obiettivo di garantire più ordine e più legalità". "Si rassegnino tutti gli scrittori, i gomorristi e i gomorrofili i profeti dell'idee sbagliate. Ci deve essere una svolta. Un recupero del territorio e un ripristino della legalità. A Caivano come a Tor Bella Monaca. Nelle periferie del Nord come nelle città del Sud. Forza Italia in Parlamento offrirà un contributo sostanziale per il varo di queste nuove misure a difesa della legalità", conclude Gasparri.