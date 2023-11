Dl Caivano: Governo pone fiducia alla Camera**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sul cosiddetto decreto legge Caivano, già approvato dal Senato, che contiene norme di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Alle 17.30 si riunirà la Conferenza dei capigruppo per decidere i tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.