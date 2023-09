Dl Caivano: Magi, 'passerella ha fallito ma resta decreto liberticida'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Finito il blitz pubblicitario del governo, a Caivano torna il caos e il far west. È la dimostrazione lampante non solo che quella di Meloni e del Governo è stata una passerella, ma che la risposta securitaria e repressiva non funziona e, ancora una vo...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Finito il blitz pubblicitario del governo, a Caivano torna il caos e il far west. È la dimostrazione lampante non solo che quella di Meloni e del Governo è stata una passerella, ma che la risposta securitaria e repressiva non funziona e, ancora una volta, ha fallito". Così Riccardo magi di Più Europa.

"Spenti i riflettori, tutto torna come prima ma nel frattempo il governo ne ha approfittato per varare un decreto liberticida, che apre le porte del carcere ai minorenni e ai semplici consumatori di cannabis. Era già successo con i rave e con Cutro: Meloni usa fatti di cronaca per un giro di vite contro le libertà individuali. Ma questa prassi di modificare le norme penali per decreto è una grave deriva che va fermata. Su questo ci appelleremo a Mattarella”.