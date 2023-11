Dl Caivano: Magi, 'Più Europa non voterà ennesima fiducia, abuso estremo'**

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Come Più Europa annunciamo che oggi non parteciperemo all'ennesimo voto di fiducia. Una fiducia non necessaria al 38esimo decreto legge presentato in un anno dal governo Meloni. Mi rivolgo a lei, presidente Fontana, perchè intervenga per limitare q...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Come Più Europa annunciamo che oggi non parteciperemo all'ennesimo voto di fiducia. Una fiducia non necessaria al 38esimo decreto legge presentato in un anno dal governo Meloni. Mi rivolgo a lei, presidente Fontana, perchè intervenga per limitare questo estremo abuso della decretazione d'urgenza che annulla il Parlamento. La nostra preoccupazione è profonda. Così si mina l'intero sistema democratico". Così Riccardo Magi di Più Europa intervenendo alla Camera sul dl Caivano sul quale oggi l'aula voterà la fiducia. "Si tratta di un decreto non urgente nè necessario".