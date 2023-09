Dl Caivano, Meloni: segno di uno Stato che ci mette la faccia

Roma, 7 set. (askanews) – “Quello di oggi è il segno di uno Stato che decide di mettere la faccia anche su materie che sono molto complesse e difficile da risolvere. Siamo andati lì” a Caivano con l’idea di provare a fare di quello che oggi viene raccontato come un problema un possibile modello per il futuro, ci siamo chiesto se una concentrazione di attenzione, di risorse, di strumenti, potesse cambiare la faccia di quel territorio. Abbiamo deciso di prendere” uno di quei territori difficili e “provare a dimostrare che se ci si mette tutta la buona volontà le cose possono cambiare davvero. E’ una sfida non semplice”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei ministri.

La premier si è aggiunta gli altri ministri in conferenza stampa solo in un secondo momento.