Dl Caivano: Radicali, 'da governo politiche repressive con carceri già sovraffollate'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Il Governo elimina dal dl Caivano l’attenuante per lieve entità se c’è scopro di lucro, di qualsiasi tipo, senza differenziazioni. Una nuova dimostrazione che c’è molta confusione sotto il cielo. Inasprire le pene in modo sproporzionato porterà esclusivamente a strozzare, nuovamente, politiche civili e sociali". Così Federica Valcauda e Luca Marola-Direzione Radicali Italiani.

"Un Governo repressivo, con un approccio che continua a voler punire le persone con il carcere, che quest’anno ha raggiunto nuovamente livelli record di sovraffollamento. Nessun pensiero alle politiche sociali, alla riduzione del danno, nessuna considerazione dei dati che ci arrivano dai luoghi in cui ad esempio la cannabis è stata legalizzata".

"Queste politiche non fanno altro che lasciare mano libera alla mafia, che continua ad essere libera di spacciare dalle grandi alle piccole quantità. Come sempre, si prendono di mira le persone e non il reale problema".