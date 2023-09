**Dl Caivano: Renzi, 'governo pensa a like e non a sostanza'**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Francamente a me la vicenda Giambruno interessa il giusto, la cosa sconvolgente del Cdm di ieri è che questi, ogni volta che c'è un fatto di cronaca, ci piazzano un decreto". Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

"Loro guardano ai like ma non guardano alla sostanza. Questo è il problema. Se tu di fronte a una catastrofe educativa fai un grande piano per le periferie è un conto, se tagli i fondi del Pnrr per le periferie è un altro. Fanno campagna elettorale dalla mattina alla sera. Ma noi siamo convinti che si possa andare avanti con un populismo imperante?".