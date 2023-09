Dl Caivano: Renzi, 'governo segue consenso emotivo più che progetto educativo'

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Questo Governo dimostra il proprio populismo perché davanti ai fatti di cronaca ogni volta fa un decreto. E magari propone regole che piacciono alla pancia delle persone, che spopolano al bar: 'via il telefonino ai minorenni!'. La verità è che andrebbe tolto Twitter a qualche ministro". Così Matteo Renzi nella enews.

"La sicurezza è un tema fondamentale. E chi sbaglia deve pagare. Ma serve anche e soprattutto prevenzione. Per affrontare l’emergenza educativa nella quale ci troviamo coinvolti servono progetti di ampio respiro, servono investimenti nelle periferie, servono incentivi per mandare i ragazzi in libreria e a teatro, a scuola e nei musei, non pene choc per mandare un sedicenne in carcere. Io non dico che sia facile contrastare i fenomeni che abbiamo visto caratterizzare, ahimè, l’estate italiana: dico solo che il Governo sembra più intenzionato a seguire il consenso emotivo che a costruire un progetto educativo. Sbaglio?".