Dl Caivano: Ruotolo (Pd), 'non sufficiente punire chi delinque, servono servizi e prevenzione'

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “In nessun paese democratico l’aumento delle pene ha ridotto i crimini gravi. In nessun paese democratico l’abbassamento dell’età della punibilità ha ridotto i reati violenti dei minori”. Così Sandro Ruotolo della segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Noi abbiamo a Napoli e provincia 5000 minori che hanno a che fare con la giustizia minorile. In Campania 93 ragazzi sono attualmente detenuti di cui 35 accusati di omicidio e tentato omicidio. E pensiamo di risolvere il dramma delle nostre periferie riempiendo le carceri di altri minori insieme ai genitori? Chi commette un reato va punito non c’è dubbio, ma dobbiamo lavorare tutti perché un giovane sedicenne non uccida un suo coetaneo, non spacci droga, non faccia rapine".

"Restituiamo dignità a chi vive nelle nostre periferie. Serve un piano straordinario di manutenzione delle case popolari. Troviamo i fondi necessari per assumere assistenti sociali, psicologi per sostenere quei genitori che non si occupano dei figli. Scuole a tempo pieno e maestri di strada. Nelle nostre aree disagiate hanno fame. Non c’è lavoro e con la cancellazione del reddito di cittadinanza non c’è più nessun contrasto alla povertà”.