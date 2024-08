Dl carceri: Boschi (Iv), 'maggioranza contro ogni diritto dei minori'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “Con quale coraggio col disegno di legge sicurezza, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia e su cui Forza Italia si è salvata la faccia non partecipando al voto solo perché irrilevante, si cambia una norma del 1930 più garantista di quello c...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Con quale coraggio col disegno di legge sicurezza, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia e su cui Forza Italia si è salvata la faccia non partecipando al voto solo perché irrilevante, si cambia una norma del 1930 più garantista di quello che state facendo voi e che prevedeva il rinvio del carcere per le donne incinte e quelle con bambini di meno di un anno? Voi le mandate in carcere con orgoglio, come se il carcere fosse un centro termale”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, intervenendo in Aula sul dl carceri

“Matone – prosegue – non fotografa la realtà. Le detenute madri non sono in maggioranza Rom, il racconto che va bene per i talk show è ora che finisca. Nell'ordinamento democratico non si fanno norme razziali che riguardano i rom o chiunque altro. E noi nelle carceri ci andiamo, lì ci sono bambini che non hanno mai giocato con altri bambini e che conoscono solo la realtà del carcere. Il tema non è cosa ha fatto la madre ma il diritto dei bambini. Quello che state facendo è contro ogni convenzione internazionale sul diritto dei minori. Rivendicarlo sulla base di quello che accade nelle metropolitane fa accapponare la pelle”.

“Dovreste mettere soldi sulle case protette, per fare un investimento sul futuro dei bambini. In quel modo forse ci saranno meno delinquenza e meno recidive ma sicuramente avremo cresciuto le persone in condizione di dignità”, conclude.