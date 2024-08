Dl carceri: Pittalis (Fi), 'Lanusei presidio legalità, bene sì governo a mio odg per riqualificarlo'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “Il carcere di Lanusei è una casa circondariale maschile, costruita in un ex convento del XVIII secolo, e i suoi spazi, per evidenti problemi strutturali sono pochi e ristretti; recentemente è arrivata la notizia della volontà del DAP (Dipartimen...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Il carcere di Lanusei è una casa circondariale maschile, costruita in un ex convento del XVIII secolo, e i suoi spazi, per evidenti problemi strutturali sono pochi e ristretti; recentemente è arrivata la notizia della volontà del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) di destinare tale penitenziario ad istituto per minorenni, nonostante la commissione inviata dallo stesso Dap abbia categoricamente indicato Lanusei come ‘non idoneo per i minori sotto tutti i punti di vista’". Così in una nota Pietro Pittalis deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia e segretario regionale del partito azzurro in Sardegna.

"Il Capo del Dipartimento della Giustizia minorile Antonio Sangermano e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, durante l'ultima riunione con i rappresentanti sindacali nazionali, hanno scongiurato l'invio di detenuti minori per l'inidoneità della struttura. Il parere favorevole del Governo sul mio odg conferma la volontà di mantenere l’attuale destinazione della Casa Circondariale di Lanusei, fondamentale presidio di legalità per l’area, con l’intenzione di riqualificarlo attraverso interventi di manutenzione previsti dal programma di edilizia carceraria per garantire l'efficienza della struttura ed assicurare al contempo condizioni di vita umane e sicurezza all'interno dell’Istituto”, conclude.