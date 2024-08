Dl carceri: Richetti (Az), 'anche sui bambini ennesimo scontro ideologico'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “In aula c’è stato un dibattito su un ordine del giorno proposto dal collega Lacarra che segnava un’indicazione concreta sulle case famiglia, sulle madri e soprattutto sulla tutela dei bambini. Abbiamo assistito all’ennesimo scontro ideologico con la competizione su chi usa i termini più forti. Io non so se il dibattito lo abbia vinto la destra o la sinistra, ma lo hanno perso i bambini che non hanno nemmeno un impegno a tutela della condizione che non hanno il diritto di vivere”. Lo dichiara Matteo Richetti, capogruppo di Azione, intervenuto in aula alla Camera sul Dl Carceri.