Dl carceri: Soumahoro, 'bene approvazione mio odg, ma lo Stato ha fallito'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Nelle carceri italiane, dall’inizio dell’anno, si sono registrati ben 64 suicidi, un numero impressionante, in netta crescita rispetto agli anni precedenti”. Così Aboubakar Soumahoro, deputato e membro della commissione lavoro che aggiunge: “All’emergenza suicidi, poi, si sovrappone quella del sovraffollamento che nel nostro paese sfiora, in media il 131%. Una situazione drammatica che dovrebbe farci riflettere su come le nostre carceri abbiano davvero bisogno di misure urgenti, che però non sono contenute nel decreto arrivato oggi in Aula".

"Per questo – prosegue – attraverso un ordine del giorno approvato dall’Assemblea, ho cercato di porvi rimedio, chiedendo al governo di promuovere interventi e servizi di mediazione linguistico-culturale negli istituti penitenziari e potenziare la copertura del personale. Ho inoltre domandato interventi specifici per la popolazione detenuta femminile, in ambito formativo, di supporto familiare e psicologico e di sostegno alla maternità. In particolare dovrebbero essere rafforzati i servizi sanitari all'interno degli istituti penitenziari femminili, e garantiti i programmi di screening per il cancro al seno e alla cervice, oltre che un accesso agevolato a ginecologi e ostetrici".

"Ai minori dovrebbe essere invece garantita un'istruzione di qualità, implementando programmi specifici per il reinserimento sociale e lavorativo nonché attività ricreative e sportive. Sarà fondamentale tradurre questo voto favorevole in norme concrete, per umanizzare le nostre carceri e offrire reali opportunità di cambiamento a detenute e detenuti. È soprattutto una questione di volontà politica. Le condizioni in cui versano le nostre carceri sono specchio di uno Stato che ha fallito nella sua missione di rieducazione e riabilitazione. È assolutamente urgente invertire radicalmente la rotta", conclude il deputato.