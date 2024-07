Dl casa: Boccia, 'Salvini fa condoni ma non ci mette faccia in Parlamento'

Dl casa: Boccia, 'Salvini fa condoni ma non ci mette faccia in Parlament...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Il Senato sta per approvare, con il 61esimo voto di fiducia imposto dal governo di Giorgia Meloni, un decreto che contiene evidenti sanatorie e condoni in materia di edilizia residenziale, una vera e propria deregulation. Nessuna norma che riguardi una politica per la casa o investimenti sulla edilizia pubblica. Niente che riguardi la rigenerazione urbana. L’ennesima furbata, un’altra strizzata d’occhio ai furbi. Per questo motivo troviamo grave che il ministro Salvini, sponsor di questo decreto, non abbia trovato il coraggio di metterci la faccia e di venire a difendere il suo ennesimo condono nelle aule parlamentari”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.