Dl Concorrenza: Bitonci (Lega), 'legge strategica per imprese e famiglie'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Approvato in aula Senato il ddl Concorrenza, un provvedimento importante per la tutela dei consumatori e la salvaguardia del nostro commercio. Grazie al lavoro della IX Commissione del Senato e dei relatori, abbiamo incrementato le garanzie per i consumatori nei contratti di servizio a tacito rinnovo; promosso l’utilizzo dei contatori intelligenti, per agevolare il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica; tutelato le attività degli ambulanti attraverso il rinnovo decennale delle concessioni, una riforma attesa da molti anni, che finalmente dà certezze ad un settore particolarmente colpito dalla crisi e dalla pandemia e che nel giro di un paio d’anni ha visto scomparire 20mila delle sue unità". Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, rappresentante del Governo sul disegno di legge Concorrenza.

"Per bar e ristoranti è stato dato l’ok al differimento al 2024 delle deroghe ai vincoli paesaggistici previsti per l’installazione dei dehors. Per dare maggior decoro, tutelare la storia e le tradizioni dei nostri centri storici, sono state previste misure che conferiscono maggiori poteri ai Sindaci per difendere gli essenziali presidi urbani di botteghe artigiane ed esercizi di vicinato. Una legge importante, che contribuirà a migliorare la competitività del nostro Paese", conclude.