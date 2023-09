Dl energia: Filini (Fdi), 'risposta concreta contro inflazione per fasce più deboli'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Il dl Energia conferma il forte impegno del governo per sostenere le famiglie e le imprese, lo stanziamento di 1,3 miliardi servirà soprattutto a combattere il caro vita che a causa dell'inflazione sta mettendo a dura prova tutto il sistema economico e sociale. Come sempre viene riservata particolare attenzione alle famiglie con redditi più bassi. Il vero elemento di rottura rispetto al passato è che questo governo non sperpera nemmeno un centesimo. In questo anno non abbiamo assistito a scempi come bonus monopattini a pioggia o banchi a rotelle, tutte le risorse sono state indirizzate verso la crescita economica e il sostegno alle fasce più deboli. Questo è un governo concreto che produce misure di buon senso". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini.