Dl Energia: Governo pone fiducia alla Camera**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto alla Camera la fiducia sul decreto legge contenente misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Il provvedimento, presentato il 29 settembre e in prima lettura a Montecitorio, va convertito entro il 28 novembre. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire il prosieguo dei lavori. Benedetto Della Vedova, di Più Europa, Federico Fornaro, del Pd, e Francesco Silvestri, capogruppo M5S, hanno protestato per l'eccessivo ricorso alla fiducia da parte del Governo.