Dl Energia, Schlein: è una tassa Meloni sulle bollette, fermare le aste

Roma, 28 nov. (askanews) – “Noi continueremo questa battaglia e chiediamo al governo di fermare queste aste e di prorogare il mercato tutelato”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa sulla mancata proroga del mercato tutelato dell’energia, al Nazareno a Roma.

“Se siamo qui – ha dichiarato – è perché ci è chiaro che se non fermiamo le aste non si torna indietro, con gravi conseguenze economiche per cinque milioni di famiglie; quindi si devono fermare, la proroga è necessaria per evitare di esporre gli utenti a ulteriori fluttuazioni dei prezzi su cui abbiamo imparato che nessuno ha la sfera di cristallo.

“E’ una specie di tassa Meloni sulle bollette, cercano di non farci parlare della manovra, ma queste sono questioni concrete che riguardano le condizioni in cui vivono le famiglie”.