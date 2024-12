Dl flussi, Renzi: con Meloni più sbarchi che col mio governo

Roma, 4 dic. (askanews) – “Col governo Meloni nel 2023 sono stati 158mila sbarchi, cioè più sbarchi del governo Renzi ma questi numeri non passano”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto flussi in aula al Senato.

“Aprire il centro migranti in Albania – ha attaccato Renzi – è una delle più grandi buffonate che si potessero immaginare in questa storia parlamentare per le questioni numeriche: se va bene ci sarà un miliardo sottratto al bilancio per un centro talmente polifunzionale che oggi svolge la funzione di canile per i cani randagi. La sorte dei cani randagi albanesi mi sta a cuore meno degli operai italiani che devono, con le loro tasse, pagare la vostra propaganda. Non state risolvendo il problema dell’immigrazione ma sprecando poliziotti. Avete instaurato l’unico sistema di pendolari che funziona in Italia: come è puntuale il traghetto che porta i migranti tra Puglia e Albania non c’è niente”.