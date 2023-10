Dl giustizia: Marcheschi (Fdi), 'musei veicolo effettiva solidarietà'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “In tema di istituti culturali questo governo ed il ministro Sangiuliano, hanno una visione chiara: aprire anche la gestione del nostro immenso patrimonio culturale ad un modello gestionale moderno caratterizzato da una forte impronta imprenditoriale e manageriale, con lo scopo di migliorarne soprattutto la fruibilità per i cittadini". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo della commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica durante il suo intervento nell’Aula del Senato.

"Al centro di questa ‘rivoluzione’, quindi, la figura del direttore dei musei. Con questo decreto si ampliano e specificano alcuni dei requisiti che i nuovi ‘super direttori’ dovranno avere: tra cui attitudine e capacità di gestione di organizzazioni complesse, quali sono i musei moderni. I nuovi direttori – prosegue – sono concepiti come importanti custodi e conoscitori dei nostri beni artistici, ma anche come amministratori e manager di molteplici funzioni: dal campo conservativo, didattico e formativo a quello espositivo e scientifico, fino alla gestione di attività di fund raising e dell’utilizzo digitale delle immagini del patrimonio museale. Evolvendo la figura del direttore, si conferma la necessità di rafforzare la necessità di avere maggiori autonomie museali (passate infatti da 44 a 60) sempre perseguendo scopi di natura pubblica senza logiche di profitto".

"Nel decreto, inoltre, si propone la proroga di tre mesi del contributo di un euro aggiuntivo al costo dei biglietti per destinarlo al recupero del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi metereologici che hanno colpito l’Emilia-Romagna ed altre regioni centrali. Il successo di questa norma è rappresentato dal Pantheon: con il recente inserimento di un biglietto di ingresso nei mesi di luglio-agosto, sono state raccolte per le attività di ricostruzione dell’Emilia-Romagna quasi 400mila euro. In un solo sito e per soli due mesi. Per questo abbiamo ritenuto di dover estendere la misura dell’aggiunta di un euro ad ogni biglietto di ingresso fino a fine anno per tutti i Musei Statali”, conclude.