Dl Infrastrutture, L'Abbate (M5S): Governo pensi a Pmi

Roma, 10 lug. (askanews) – “Sugli appalti va detto che affidare in via diretta senza gara costituisce una criticità, così come l’affidamento al prezzo più basso. La transizione si effettua evitando gli errori del passato. Con le nuove norme mi auguro che il governo riesca davvero a sostenere le PMI, che sono state poco ascoltate in questi anni in cui il settore delle costruzioni ha abbracciato la transizione verde.

I fondi Transizione 5.0 non hanno funzionato, e molte imprese hanno perso la possibilità di effettuare innovazione di processo e di prodotto. Ma è anche fortemente necessario creare figure di green manager, con corsi universitari e competenze qualificate settoriali anche in istituti superiori, dunque una formazione più adatta alle esigenze delle imprese in transizione e alla pubblica amministrazione. Il settore edile sicuramente necessita di semplificazione, ma la possibilità di costruire in modo veloce infrastrutture necessarie non deve entrare in conflitto con la costruzione in qualità e sostenibilità”.

Lo ha detto l’onorevole Patty L’Abbate, componente Commissione Ambiente alla Camera (M5S), a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.

Sulla prevenzione L’Abbate ha detto: “Non c’è prevenzione nei decreti del governo, e allo stesso tempo manca un piano industriale che deve essere il fondamento principale in un momento di forte cambiamento. Senza una chiara pianificazione ci si muove solo in base alle urgenze. Anche il regolamento delle due Camere del Parlamento, a mio avviso, non è adatto al momento storico: è lento e obsoleto. Per quanto riguarda il PNRR, le modifiche apportate dal Governo hanno drenato risorse per il dissesto idrogeologico e si sono spostati fondi anche dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, come l’idrogeno, all’hub del gas. Questo, per noi, non va affatto bene, oltre ai ritardi che constatiamo ogni giorno”.