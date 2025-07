Dl Infrastrutture, Montemagni (Lega): abbiamo semplificato

Roma, 10 lug. (askanews) – “Le modifiche apportate tramite il Dl infrastrutture sono utili anche perché ci erano state richieste. Abbiamo rivisto l’aspetto delle certificazioni e vogliamo avere soluzioni decise nelle aree più critiche del Paese, dove ci sono urgenze e questioni di prevenzione. Abbiamo semplificato e sburocratizzato, in parte recuperando impostazioni precedenti, e sono in corso dialoghi con il Ministero per capire come risolvere ulteriori criticità.

Oggi negli appalti vanno conciliate le norme europee e il principio della concorrenza con le esigenze reali del Paese. Intanto la Figura del Rup è diventata ancora più centrale così da venire incontro alle imprese. Siccome spesso il Rup è difficile da individuare, dunque, auspichiamo di trovarlo all’interno della PA. Stanti i vincoli esterni e la necessità di passaggi con l’Anac, con la digitalizzazione il procedimento diventa più trasparente e forse un po’ più snello, ma le Pmi hanno meno competenze sul digitale e allora ci vuole modernizzazione. L’Italia ha una conclamata fragilità idrogeologica, nel decreto Infrastrutture sono state differenziate le somme urgenze di carattere nazionale da quelle inerenti la Protezione Civile; le emergenze nazionali sono più cogenti sul tipo di azioni da intraprendere; ad ogni modo la Protezione Civile può contribuire alla prevenzione, a calmierare gli effetti dei danni e all’opera di riduzione del danno”.

Lo ha detto Elisa Montemagni, Deputata della Lega, componente della Commissione Trasporti e tra i relatori del Dl Appalti, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.