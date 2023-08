Dl Infrazioni: Candiani (Lega), 'norme Ue spesso non tagliate sul Paese'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il decreto che il governo ha presentato alle Camere per trattare entro 60 giorni il rientro rispetto alcune infrazioni è parziale, ma si potrebbe così scendere a 71 da 84, sotto la media europea. Oggi in commissione Politiche Ue è stato trattato un nostro parere riguardo alla formazione del diritto del Parlamento europeo, perché le norme spesso in fase di costruzione non sono tagliate su un determinato Paese. Del resto gli interessi nazionali devono essere tutelati e risolti in Parlamento e a volte bisogna capire se si deve cambiare normativa o tenere il punto. Non sempre, infatti, si va in infrazione per negligenza: può capitare siano mutate le condizioni e il Paese si debba trovare a far valere le proprie ragioni legittime. Sappiamo bene che a livello europeo si prediligono spesso i regolamenti rispetto alle direttive, senza grande libertà di variazione e spesso in contrasto con le specificità territoriali. Un esempio su tutti: la transizione ecologica". Così il deputato della Lega Stefano Candiani durante la discussione sul dl Infrazioni alla Camera.