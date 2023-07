Dl infrazioni: Rojc (Pd), 'regole Ue non imposte ma condivise'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Un decreto che si è trasformato in una specie di omnibus in cui inserire anche norme non sempre con finalità chiare che anzi a volte porteranno a incorrere in nuove infrazioni da parte dell’Europa. Noi abbiamo lavorato per il Paese proponendo eme...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Un decreto che si è trasformato in una specie di omnibus in cui inserire anche norme non sempre con finalità chiare che anzi a volte porteranno a incorrere in nuove infrazioni da parte dell’Europa. Noi abbiamo lavorato per il Paese proponendo emendamenti corretti, lineari, nati dall’ascolto delle categorie e dei cittadini". Lo ha detto la capogruppo Pd in commissione Politiche europee Tatjana Rojc, intervenendo in aula al Senato nella discussione sul dl Salva infrazioni.

“Noi vogliamo essere europei – ha detto la senatrice dem – concorrere al benessere dell’Europa rispettandone le regole, che sono regole non imposte come spesso si vuole far pensare dalle forze della maggioranza ma condivise con gli altri Paesi. Spesso siete stati pronti a fare la voce grossa in casa per poi divenire miti europeisti con i Paesi con cui interloquite altrove". "L’Italia è stata criticata e sanzionata: non siamo più in grado di ricoprire quel ruolo che spetta ai Paesi fondatori dell’Europa", ha concluso Rojc.