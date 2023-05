Dl lavoro approvato dal Cdm, Meloni diserta la conferenza stampa. Calderone: “Importanti misure per le famiglie”

Nella giornata del Primo Maggio, il Cdm ha approvato il dl lavoro. Al termine dell’incontro, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di non illustrare le misure previste dal provvedimento in conferenza stampa, scatenando un’ondata di dissenso e di delusione tra i cronisti radunati a Palazzo Chigi.

Dl lavoro approvato dal Cdm, Meloni diserta la conferenza stampa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro. Per votare il provvedimento, il premier Giorgia Meloni ha simbolicamente scelto proprio nella giornata del 1° maggio ossia il giorno della Festa del Lavoro. Una mossa che è stata considerata “irrispettosa” dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Sul palco del Primo Maggio, infatti, Landini ha dichiarato: “Ho trovato non troppo rispettoso decidere di fare un Consiglio dei ministri il Primo Maggio. Pensare al lavoro, ai lavoratori, vuol dire mettere al centro il lavoro non in un giorno all’anno, ma tutti i giorni”.

La riunione organizzata a Palazzo Chigi ha avuto una durata totale di circa un’ora e venti minuti. Al termine del Cdm era attesa una conferenza stampa. Decine di giornalisti e uomini della sicurezza hanno atteso per ore l’esito dell’incontro mentre Piazza Colonna era stata transennata.

La conferenza stampa era tanto più attesa dopo la promessa fatta dal premier durante la trasferta a Londra che aveva affermato: “Non vi rispondo adesso sul decreto Lavoro perché vi spiegherò tutto lunedì”. Tanti i temi cruciali da affrontare: dall’abolizione del Reddito di cittadinanza ai miliardi destinati da luglio a dicembre per il cuneo fiscale. L’incontro con i cronisti, tuttavia, alla fine non c’è stato.

Calderone sul dl lavoro approvato in Cdm: “Importanti misure per le famiglie”

Se Meloni ha dato forfait, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha risposto ad alcune domande all’esterno della sede di Governo. In questa circostanza, ha ribadito che il testo approvato contiene “importanti misure per le famiglie”. “Abbiamo approvato il pacchetto lavoro. In una giornata dedicata al Governo e ai lavoratori, anche il Governo ha introdotto provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c’è un intervento annunciato da tempo che è l’introduzione del nuovo strumento inclusione sociale, l’assegno di inclusione”, ha spiegato Calderone.

Rispetto ai “contratti a termine, quello che ho letto non è quello che troverete nella norma perché l’obiettivo non era certo quello di rendere più precario l’utilizzo di questi strumenti ma di rendere più agevole l’interpretazione di una norma che in questo momento ha delle difficoltà applicative”. Ha spiegato la ministra al termine del Cdm, sottolineando che il Governo Meloni “è un Governo di legislatura: i nostri non sono interventi spot, hanno una visione”.

In netto contrasto rispetto alle accuse rivolte all’esecutivo da Landini, Calderone ha rimarcato: “Abbiamo approvato il pacchetto lavoro. In una giornata dedicata al governo e ai lavoratori, anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c’è un intervento annunciato da tempo che è l’introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale, l’assegno di inclusione – e ha aggiunto –. Credo che sia un intervento di ampio respiro, si tratta di un percorso che deve consentirci di accompagnare chi ha voglia di lavorare”.

Salvini: “80-100 euro in più in busta paga”. Giorgetti: “Investiamo su lavoratori e famiglie”

Per il vicepremier Matteo Salvini, le iniziative approvate oggi dal Governo consentiranno agli italiani di beneficiare di “80-100 euro in più in busta paga fino a dicembre”. Sul suo profilo Twitter, poi, il leader della Lega ha scritto: “Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al Governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori”.

✅ Approvato al Consiglio dei Ministri del #PrimoMaggio: aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre. Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al… pic.twitter.com/YpKHJUKtki — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 1, 2023

Sul via libera al dl lavoro da parte del Cdm è intervenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Mef ha precisato che lo sgravio fiscale contributivo – a beneficio dei lavoratori – previsto nel decreto è stato incrementato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro mentre è stato aumentato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila euro. “Circa 4 miliardi vengono destinati, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio”, ha riferito il dicastero. Confermando le parole di Salvini, il Mef ha ribadito che l’aumento in busta paga tra luglio e dicembre 2023 è stimato fino a 100 euro mensili medi.

“Investiamo sui lavoratori e le famiglie. Abbassiamo le tasse fino a 7 punti per i redditi più bassi: è un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere. Entrano in vigore anche ulteriori benefici per i lavoratori che hanno figli. Continuiamo sulla strada responsabile della crescita concentrandoci sulle emergenze sociali”. Secondo quanto comunicato dal ministero, sono 3 i miliardi di euro previsti dal decreto per il taglio del cuneo fiscale fino a fine anno”, ha aggiunto il ministro Giancarlo Giorgetti in una nota del Mef.