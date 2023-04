Dl lavoro: Boccia, 'Governo mente sapendo di mentire, operazione propaganda'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Anche sul lavoro questo Governo mente sapendo di mentire. Presenta un decreto che chiama ‘lavoro’ ma che toglie risorse alla lotta alla povertà e rende più facile l’utilizzo del lavoro precario. Ha appena presentato il Def e sa bene c...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Anche sul lavoro questo Governo mente sapendo di mentire. Presenta un decreto che chiama ‘lavoro’ ma che toglie risorse alla lotta alla povertà e rende più facile l’utilizzo del lavoro precario. Ha appena presentato il Def e sa bene che non ha previsto nulla se non risorse irrisorie, inferiori all’ultima legge di Bilancio, per ridurre il cuneo contributivo. L’unica cosa seria da fare sarebbe l’adeguamento dei salari rispetto alla pesantissima inflazione che ha ridotto il valore reale dei salari ma su questo tace". Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo del pd al Senato.

"Il Dl lavoro -aggiunge- è l’ennesima operazione di propaganda. Adeguare i salari all’inflazione, oggi al 10%, intervenire sull’aumento fuori controllo dei mutui sempre più insostenibili dovrebbe essere la priorità del Governo e invece questa destra si diverte ad offendere i lavoratori varando questo decreto il primo maggio”.