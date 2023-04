Dl lavoro: Bonafè, 'per governo 1 maggio festa precariato'

Dl lavoro: Bonafè, 'per governo 1 maggio festa precariato'

Dl lavoro: Bonafè, 'per governo 1 maggio festa precariato'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Meno risorse per la povertà, poche decine di euro per i redditi medio-bassi e ritorno al precariato: se queste sono le ricette della destra per promuovere lavoro e salari eviterei di convocare un Consiglio dei ministri il primo maggio". E' quanto di...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Meno risorse per la povertà, poche decine di euro per i redditi medio-bassi e ritorno al precariato: se queste sono le ricette della destra per promuovere lavoro e salari eviterei di convocare un Consiglio dei ministri il primo maggio". E' quanto dichiara Simona Bonafé, vicepresidente dei deputati Pd, sui contenuti del Decreto Lavoro che dovrebbe essere approvato dal governo nel giorno della festa dei lavoratori.

"Dopo le mirabolanti promesse di tagli fiscali per i figli a carico il governo Meloni, non riuscendo a trovare le coperture, ripiega su misure spot che ridurranno però le risorse per le famiglie indigenti e promuoveranno i contratti a termine. Le continue false promesse della maggioranza sono state ormai smascherate", conclude Bonafè.