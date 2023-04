Dl lavoro: Manzi (Pd), 'solito decreto spot'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "La controprogrammazione del governo per il primo maggio prevede la convocazione di un cdm per approvare un decreto lavoro che non risolverà il problema del potere d’acquisto dei salari, aggraverà la precarietà del lavoro, darà un co...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "La controprogrammazione del governo per il primo maggio prevede la convocazione di un cdm per approvare un decreto lavoro che non risolverà il problema del potere d’acquisto dei salari, aggraverà la precarietà del lavoro, darà un colpo di grazia al reddito di cittadinanza. È il governo che, dalla legge di bilancio al Def, toglie risorse per la scuola e non mette un euro sul prossimo rinnovo dei contratti pubblici. Di tutto si tratta tranne che di misure a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini più fragili. L’ennesimo decreto spot che non favorirà la crescita dell’occupazione di qualità, il sostegno ai salari e l’aiuto a chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. Una presa in giro per milioni di cittadine e cittadini”. Così Irene Manzi, responsabile scuola della segreteria del Pd.