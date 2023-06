Dl Lavoro: Paroli (Fi), 'non risolve tutti problemi ma ridà dignità, votiamo a favore'

Dl Lavoro: Paroli (Fi), 'non risolve tutti problemi ma ridà digni...

Dl Lavoro: Paroli (Fi), 'non risolve tutti problemi ma ridà digni...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Con il ddl di conversione del dl 48 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro "non si risolvono tutti i problemi" ma "viene ridato quel tono di dignità" che merita il lavoro. Così il senator...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Con il ddl di conversione del dl 48 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro "non si risolvono tutti i problemi" ma "viene ridato quel tono di dignità" che merita il lavoro. Così il senatore di Forza Italia, Paroli, annunciando il voto a favore degli azzurri in Aula a Palazzo Madama.