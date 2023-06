Dl Lavoro: Sbrollini (Az-Iv), 'ci asterremo dal voto come Terzo Polo'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Evidenziando i punti positivi e negativi di questo provvedimento, noi che siamo una opposizione costruttiva e che anche fino all'ultimo ieri abbiamo cercato di lavorare con proposte emendative chiare, ci asterremo come Terzo Polo, Iv e Azione, augurandoci che la maggioranza possa ritrovare risorse aggiuntive su un tema così importante come quello del lavoro". Così la senatrice Az-Iv Daniela Sbrollini, durante la dichiarazione di voto ddl di conversione del dl 48 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, in Aula a Palazzo Madama.