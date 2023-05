Dl lavoro, Schlein: è il decreto ricattabilità, ci batteremo contro

Firenze, 3 mag. (askanews) –

03/05/23

“Il taglio del cuneo fiscale è temporaneo, non strutturale, e nasconde un trucco: il fatto che si possano contrattare le causali dei contratti a termine, quindi precari, anche tra le parti, come se le parti non fossero in dislivello di potere; questo vuol dire rendere il lavoro più ricattabile. E se questo è combinato con la destrutturazione dell’unico strumento, per quanto migliorabile, di sostegno alla povertà, vuol dire che ti ricatto due volte, perché se non accetti quel lavoro così precario non hai più neanche uno strumento di sussidio. Il decreto lavoro del governo è davvero il decreto della ricattabilità, per cui noi certamente ci mobiliteremo al fianco dei sindacati”.

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa della Filcams Cgil a Firenze.