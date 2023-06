Dl lavoro: Schlein, ‘governo dichiara guerra ai poveri, noi per lavoro di qualità’

Roma, 06 giu. - (Adnkronos) - “Abbiamo fatto un gran lavoro per il quale ringrazio i parlamentari, di emendamenti al dl Lavoro che raccontano però anche una visione diversa su come intervenire a sostegno di un lavoro di qualità”. Lo ha spiegato Elly Schlein a margine dell&r...

Roma, 06 giu. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto un gran lavoro per il quale ringrazio i parlamentari, di emendamenti al dl Lavoro che raccontano però anche una visione diversa su come intervenire a sostegno di un lavoro di qualità”. Lo ha spiegato Elly Schlein a margine dell’assemblea congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato sul Dl lavoro.

“I punti di criticità maggiore che contestiamo al governo sono da un lato la prevaricazione del lavoro, poi l’estensione dei voucher, il fatto che il taglio del cuneo sia solo temporaneo e non strutturale come noi chiediamo che sia -ha detto la segretaria del Pd-. Poi l’attacco allo strumento di sostegno contro la povertà. Si diminuiscono le risorse e si restringono i requisiti, il Pd pensa che invece debba essere una misura universale e non discriminatoria nell’accesso. È la guerra contro i poveri e non contro la povertà”.