Dl migranti: Ciani, 'norme contro Costituzione, proteggere i minori'

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Nella discussione odierna alla Camera dei Deputati sulle pregiudiziali di costituzionalità del decreto 133 sulle materie di immigrazione, ho sottolineato i differenti aspetti critici presenti nel testo. In particolare quelli riferiti ai minori non accompagnati...

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "Nella discussione odierna alla Camera dei Deputati sulle pregiudiziali di costituzionalità del decreto 133 sulle materie di immigrazione, ho sottolineato i differenti aspetti critici presenti nel testo. In particolare quelli riferiti ai minori non accompagnati che subirebbero procedure contrarie agli art 30 e 31 della Costituzione e a vari accordi e convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia". Lo ha detto il vice capogruppo Pd-Idp, segretario di Demos, Paolo Ciani intervenendo alla Camera.

"Già il nostro Paese è stato condannato in sede di Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e non fa onore all’Italia continuare a legiferare violando le nostre norme”, ha spiegato ancora Ciani.

"Dietro tutti i provvedimenti adottati in materia di immigrazione da questo governo è sotteso purtroppo un pensiero: che i migranti siano cittadini di serie B o sub-persone. E se questo è intollerabile quando si fa propaganda politica, è vietato quando si trasforma in norme in un Paese democratico come è l’Italia”, ha concluso Ciani.