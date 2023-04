Dl migranti: Ciriani, 'non metteremo fiducia, governo non si nasconde'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Sul cosiddetto dl Cutro "non metteremo la fiducia, ora, a breve, inizia il dibattito in Senato. La maggioranza è coesa, il governo ripresenta 4-5 emendamenti già presentati in commissione, vediamo quanti arriverranno dalle opposizioni. Non mettiamo la f...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Sul cosiddetto dl Cutro "non metteremo la fiducia, ora, a breve, inizia il dibattito in Senato. La maggioranza è coesa, il governo ripresenta 4-5 emendamenti già presentati in commissione, vediamo quanti arriverranno dalle opposizioni. Non mettiamo la fiducia anche per avere un confronto, il governo non si nasconde, prepara i suoi emendamenti". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, in un'intervista a Rainews24.