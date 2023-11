Dl migranti: governo pone questione di fiducia, voto lunedì**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Come da attese, in Aula alla Camera il governo ha posto la questione di fiducia sul dl migranti. La votazione sulla fiducia, posta in Aula dal ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, si terrà nella giornata di lunedì, mentre il voto finale sul p...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Come da attese, in Aula alla Camera il governo ha posto la questione di fiducia sul dl migranti. La votazione sulla fiducia, posta in Aula dal ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, si terrà nella giornata di lunedì, mentre il voto finale sul provvedimento dovrebbe tenersi mercoledì. Il decreto 'in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’interno', varato dal governo lo scorso settembre, contiene, tra l’altro, le discusse norme sui minori non accompagnati.