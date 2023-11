Dl migranti: ok Senato a fiducia con 97 sì, provvedimento è legge'**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Con 97 sì, 65 no e un astenuto il Senato ha concesso la fiducia al Governo sul decreto legge in materia di immigrazione contenente norme su protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero d...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Con 97 sì, 65 no e un astenuto il Senato ha concesso la fiducia al Governo sul decreto legge in materia di immigrazione contenente norme su protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è quindi convertito in legge.